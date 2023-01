Planter une forêt en ville devient un jeu d’enfants

BeeForest, petite et jeune entreprise du Pas-de-Calais, propose un concept innovant de plantation participative de microforêts. Il vise tout autant à créer une oasis pour la biodiversité et un îlot de fraîcheur qu’à sensibiliser les enfants qui verront ensuite pousser les arbustes à côté de chez eux. Aperçu d’une démarche qui pourrait séduire de plus en plus de maîtres d’ouvrage et d’aménageurs soucieux d’intégrer des projets exemplaires et fédérateurs dans leurs projets.