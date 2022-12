Plante & Cité sème son bouquet d'innovations pour 2023

Une année 2023 foisonnante s’annonce dans la recherche sur la nature en ville. Le centre de ressources Plante & Cité, basé à Angers (Maine-et-Loire) oriente ses travaux autant vers le sous-sol que vers le bâti. Il ne néglige ni les entreprises de TP et d’espaces verts pour la gestion de leur chantier, ni les maîtres d’ouvrage et les concepteurs, pour la conduite des politiques publiques et l’élaboration des planifications territoriales.