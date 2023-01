Planification locale des EnR (2/5) : La chaire Climat Energie, incubateur de la transition

La chaire Paysage et Energie révèle son potentiel. Inaugurée en 2017 par l’ancienne ministre Ségolène Royal au sein de l’Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles-Marseille, cette instance de formation et de recherche fonctionne comme un creuset interculturel entre deux mondes qui s’ignoraient. Six ans plus tard, les députés ont confirmé le lien entre paysage et énergie, lors des débats parlementaires sur le projet de loi d’accélération des énergies renouvelables.