Planification écologique pour l'industrie : le discours de la méthode

Le 8 novembre, les dirigeants des cinquante sites industriels français les plus émetteurs de CO2 étaient reçus dans la salle des fêtes de l'Elysée. Le président de la République leur avait alors fait passer un message clair : doublez vos efforts de réduction d'émissions et nous doublerons l'aide de l'Etat :"Si des projets et des sites sont identifiés d’ici à 18 mois, si vous doublez vos efforts, si on arrive à passer des 10 millions de tonnes de CO2 évités à 20 millions instruits, nous doublerons les moyens consacrés à cet enjeu et passerons l'enveloppe de 5 à 10 milliards d'euros d'accompagnement", leur avait ainsi lancé Emmanuel Macron.

Le chef de l'Etat avait également demandé que des "contrats de transition écologique" soient signés, sous l'égide du ministre de l'Industrie pour graver dans le marbre les efforts promis.

Scenarios pour la stratégie nationale bas carbone

Une première étape a été franchie mardi 15 novembre : le ministre délégué chargé de l’Industrie, Roland Lescure, a réuni les industriels les plus émetteurs ainsi que les représentants de leurs filières au sein du Conseil National de l’Industrie (CNI) pour leur préciser la méthode et le calendrier de cette planification.

Les entreprises devront proposer sous six mois plusieurs scenarios de transition écologique mobilisant des technologies de rupture (voir encadré) pour atteindre l’objectif global fixé par le président de la République. Les scenarios les plus efficaces budgétairement seront retenus pour établir le niveau d’effort de l’industrie pour la prochaine Stratégie Nationale Bas Carbone et le niveau de soutien public associé.

Quatre technologies de rupture Le président de la République a décidé de déployer largement sur le territoire national d’ici 2030, quatre technologies de rupture nécessaires à la décarbonation : hydrogène bas carbone, électricité décarbonée, biomasse et capture de carbone.

Les scenarios permettront d’identifier les besoins des entreprises pour planifier dans une seconde étape le déploiement des infrastructures nécessaires à la décarbonation des grands bassins industriels : « hubs » hydrogène, réseaux de capture et de transport de CO2, raccordements électriques de forte puissance, approvisionnements régionaux en biomasse.

C’est pourquoi cet exercice s’effectuera en complément de l’élaboration des stratégies technologiques réalisée avec le ministère de la Transition Energétique : actualisation de la stratégie nationale hydrogène, élaboration d’une stratégie nationale biomasse, planification des raccordements électriques dans les zones industrielles de décarbonation, rédaction d’une stratégie nationale de capture, usage et séquestration de carbone nationale.

Cette concertation « Industrie Zéro Carbone » sera pilotée par le ministre à travers des réunions de travail régulières avec les filières concernées.