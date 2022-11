Planification écologique: Paca devient région pilote

Le 16 septembre à Vichy, la Première Ministre, Elisabeth Borne, annonçait au Congrès des Régions de France la possibilité pour des Régions de devenir des territoires d’expérimentation dans leurs domaines de compétences.

Première concrétisation ce lundi 14 novembre la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Paca) devient "pilote" dans le déploiement de la planification écologique du gouvernement dans le cadre d'un "protocole d'expérimentation".

Consulter le texte du protocole

Ce "protocole d'expérimentation entre l'Etat et la région" Paca est "une initiative conjointe pour planifier la transition écologique" dans le territoire, explique le texte du protocole.

8 priorités

Décarbonatation de l'industrie, développement de transports moins polluants, préservation des ressources en eau et des forêts: 8 "priorités opérationnelles" seront guidées par un "comité de pilotage" dirigé conjointement par le préfet de Région Christophe Mirmand et le président de la Région, Renaud Muselier (droite) qui se réunira tous les 6 mois :

• La production d’énergie renouvelable, notamment avec le développement des capacités éoliennes en mer, et une délégation de fonds de l’Ademe à la Région ;

• La préservation de la ressource en eau, pour laquelle la Région reçoit une mission d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau.

Des « Etats régionaux de l’eau » début 2023 Des « Etats régionaux de l’eau » seront organisés avec les collectivités, la Société du Canal de Provence et l’ensemble des acteurs du dossier au premier trimestre 2023.

• La décarbonation de l’industrie, en particulier sur la zone de Fos-sur-Mer, avec pour ambition de diviser par deux ses émissions sur les 10 prochaines années. La zone industrielle représente en effet à elle seule 20% des émissions industrielles nationales. Cette stratégie passera notamment par le développement de l’hydrogène bas-carbone et l’utilisation de chaleur renouvelable.

• La sobriété foncière, dans le respect des spécificités de chaque territoire, avec une attention particulière pour le monde rural, avec des objectifs précis et dans la concertation régionale.

• La rénovation des bâtiments, avec des actions fortes sur le patrimoine régional, mais également en faveur de la rénovation énergétique des logements, notamment pour les ménages des classes moyennes.

• Les mobilités décarbonées, au coeur de la compétence « Transports » de la Région, avec des enjeux colossaux en matière de transport ferroviaire, mais aussi de bus décarbonés.

• La protection des forêts, avec une accélération de la plantation d’arbres dans le cadre du Plan régional « 5 millions d’arbres » et avec la lutte contre les incendies dans le cadre du Plan régional « Guerre du feu » ;

• La réduction de la pollution liée aux activités portuaires, notamment en matière d’électrification des quais dans le cadre du Plan régional « Escales zéro fumée ».

Se présentant comme "grand décentralisateur", Renaud Muselier a affirmé lors d'un entretien à l'AFP croire "en la capacité de l'expérimentation et elle passe par le préfet de Région et le président de Région qui sont les deux à même de traiter au mieux le dernier kilomètre" pour l'application concrète des mesures environnementales sur le territoire.

Ce statut de "région pilote" est dû, selon M. Muselier, à la capacité de l'Institution locale à "savoir mettre en place la politique européenne sur le territoire donc à co-financer". "On se retrouve dans une situation où [la Région] devient de fait un partenaire incontournable pour les entreprises industrielles", a-t-il expliqué.

"Laboratoire idéal"

De son côté, lors de son discours devant la Convention des maires de la région, Elisabeth Borne a reconnu que la région Paca, "dotée d’une biodiversité et de paysages exceptionnels", faisait partie "des plus touchées, des plus concernées par la montée des températures et par les événements climatiques extrêmes" et était "un laboratoire idéal de la planification écologique".

Renaud Muselier se veut à la pointe des politiques publiques en matière environnementale : la région Paca "vise ainsi à construire un budget vert d'ici 2023", selon le protocole signé avec l'Etat.

"Face à l’enjeu climatique, l’Europe, l’Etat et la Région investissent 30 milliards d’euros, dans les cinq années à venir, avec un budget régional 100% dédié à la transition écologique. Voilà pourquoi nous avons été choisis ! Grâce à ce partenariat unique, nous fixons l’objectif de gagner 10 ans sur les objectifs nationaux, avec une région neutre en carbone dès 2040", a conclu Renaud Muselier.