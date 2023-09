Planification écologique : les annonces d'Emmanuel Macron

10 minutes et des remerciements. C'est tout le temps qu'il a fallu à Emmanuel Macron pour présenter les grandes lignes de la planification écologique à l'issue du Conseil dédié qui se tenait lundi 25 septembre dans l'après-midi. Retrouvez ci-dessous les principales annonces.

Territorialisation

17h55 : La planification écologique sera territorialisée dans chaque région et déclinée avec des objectifs intangibles mais une liberté donnée pour le chemin et les moyens. "Des budgets verts territoriaux seront mis en place."

Accompagnement des plus modestes

17h50 : "Il nous faudra accompagner les ménages les plus modestes dans la rénovation énergétique." Le président de la République annonce également le leasing de voitures électriques à 100 euros. "Dès le mois de novembre, nous serons en situation de révéler ce dispositif" pour les premiers modèles. "Quelques dizaines de milliers de modèles" seront disponibles en 2024, précise-t-il.

Industrie, transports logements

17h45 : Industrie :Avec ce plan, il s'agit de "favoriser l'industrie verte de façon compétitive", déclare Emmanuel Macron qui annonce le lancement de nouveaux appels d'offres pour l’éolien en mer à l’horizon fin 2024. Une loi sur la production d’énergie est annoncée pour fin décembre

Transports : "Nous avons lancé le projet des RER métropolitains, projet d'aménagement du territoire et industriel. 13 projets ont été retenus, auxquels 700 M€ seront alloués". Ces projets de RER "donneront lieu à une planification" et à des financements dans le cadre des contrats de plan État-régions qui seront signés en octobre, a-t-il précisé.

"Ca permettra de lancer là aussi des projets pour notre industrie ferroviaire et les emplois qui vont avec", a promis le président.

Concernant l'automobile, Emmanuel Macron a rappelé l'objectif d'au moins 1 million de voitures électriques produites d'ici 2027 en France, qui sera exportatrice de batteries électriques à l'horizon 2027.

Logement : "Là où nous aurions pu interdire les chaudières à gaz, nous incitons plus tôt à changer plus vite en poussant la filière des pompes à chaleur pour tripler la production (1 million de PAC en 2030) et former les 30 000 installateurs nécessaires."

"Nous avons là une écologie qui crée de la valeur économique."

Electricité

"Nous devons reprendre le contrôle du prix de notre électricité". Emmanuel Macron promet : "en octobre nous annoncerons des prix compatibles avec notre nouvelle compétitivité." Le président souhaite des prix qui donnent "de la visibilité à la fois aux ménages et à nos industriels".

Alors qu'une bataille de chiffres oppose l'entreprise renationalisée EDF et l'Etat sur la future régulation de l'électricité, le prés

17h40 : "La planification est le fruit de 14 mois de travaux". "Le plan d’aujourd’hui décline plusieurs dizaines d’actions qui vont nous permettre de réduire nos émissions de CO2", rappelle le chef de l'Etat. Qui ajoute que la stratégie biodiversité sera présentée en octobre et un plan d’adaptation au réchauffement climatique qui sera présenté en décembre.

"Nous avons fait la moitié du chemin dans la réduction de nos émissions de GES. Mais ce plan suppose d’aller 2,5 fois plus vite dans les 5 années à venir. Il faut baisser de 2022 à 2030 de 5% par an nos émissions."

"Cette stratégie va nous permettre de réduire notre dépendance aux énergies fossiles pour passer de 60 à 40% de consommation avec un objectif fondamental : la sortie du charbon."

Cette planification sera financée : 40 Mds € (+7 Mds € déja annoncés en 2024). "Notre objectif va être de consolider notre trajectoire pluriannuelle, de développer une stratégie commune avec les collectivités locales. Nous proposerons un pacte de stabilité européen cohérent."