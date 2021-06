Plancher chauffant-rafraîchissant : quelles innovations sur le marché ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Rehau Supprimer France Supprimer Plancher chauffant Supprimer Chauffage Supprimer Artisan chauffagiste Supprimer Valider Valider

Si le marché du plancher chauffant-rafraîchissant a été contrarié en 2020 par la baisse de la construction, il avait connu une nette progression les années précédentes, notamment en 2019 avec une hausse de +8 %. Aujourd’hui, 60 % des maisons neuves et 20 % des logements collectifs sont équipés avec des PCRBT. Quels sont les atouts de cette solution ? Explications avec les industriels Thermacome, Rehau et Finimetal, qui nous présentent leurs offres et nouveautés.

Réactivité



« La tendance générale est le développement de systèmes à faible temps de réactivité. Cette amélioration de la montée en température favorise une gestion plus fine, moins énergivore, avec moins de volume d’eau et moins d’inertie. Toutefois, le dimensionnement ne se limite pas au chauffage. Avec les maisons d’aujourd’hui toujours plus isolées, il faut penser à la capacité à abaisser les températures. Et comme pour le chauffage, le rafraîchissement ne doit pas être agressif.

Nos recherches s’orientent vers la performance avec davantage de confort et d’économies d’énergie. À l’exemple d’Acosi+, notre plafond chauffant rafraîchissant. Même si le marché du plafond est encore marginal, cette solution spécifique offre de véritables perspectives notamment en rénovation car elle nécessite moins de travaux pour être posée qu’une solution au sol. Sur des mas provençaux par exemple, ce système disposé entre les poutres évite toute intervention sur les beaux sols en carreaux, typiques, de ces bâtisses. »

Florent Kieffer, directeur général de Thermacome

Faible épaisseur



« Nous travaillons sur des produits et systèmes assurant toujours plus de confort, de simplicité, de connectivité et bien sûr d’économie d’énergie. Cela commence par la régulation numérique, notamment avec notre thermostat Nea Smart 2.0. Design et rétroéclairé par Led, il offre de nombreuses fonctions, dont la reconnaissance vocale, et divers scenarii comme le passage eco/confort par la simple détection d’un GSM. La régulation hydraulique est aussi importante. Nous proposons ainsi un collecteur push fit, avec un barreau unique, dont la compacité permet une pose plus simple et un gain de place.

Pour la rénovation, nous venons de lancer le plancher chauffant rafraîchissant à faible hauteur de réservation Rautherm Speed Renova de 24 mm d’épaisseur, hauteur de chape incluse. Il s’agit d’un système autoagrippant, qui ne requiert pas d’agrafes. Enfin, nous allons également proposer un plafond rayonnant, un produit idéal quand il n’est pas possible d’intervenir sur le sol, avec un système adaptable directement sur rail existant et sans abaisser la hauteur de la pièce. »

Rémi Bertsch, directeur de la division Building Technologies de Rehau

Auto-adaptation



« Nous nous concentrons sur le plancher chauffant/rafraîchissant avec une attention particulière sur la régulation qui assure économie d’énergie et confort. Pour cela, nous préconisons des études de dimensionnement au cas par cas. La régulation hydraulique est importante, et nous proposons des collecteurs à régulation dynamique auto-adaptatifs. Une fois réglés lors de l’installation, ils gèrent le bon débit dans chaque circuit. En complément, nous allons lancer, au deuxième semestre 2021, des thermostats d’ambiance, pilotables par application, afin d’adapter la température dans chaque pièce au plus près du degré demandé.

Tout cela va dans le sens des économies d’énergie et du confort. Le couple parfait associe plancher chauffant/rafraîchissant et pompe à chaleur. Cet ensemble répond à tous les besoins dans toutes les régions de France. La PAC peut aussi être associée à un plafond rayonnant, même si la demande reste encore marginale. D’ailleurs, si l’effet convectif est plus efficace par le sol pour le chauffage, il s’avère plus efficace par le plafond pour le rafraîchissement. »

Yannick Grignon, responsable d’activité chez Finimetal PGF