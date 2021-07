Plan vélo : le Val-d’Oise prévoit d’investir 6 M€ en 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le Département du Val-d’Oise entend créer de nouvelles pistes cyclables grâce à un financement de 6 M€.

Le Département du Val-d’Oise continue à promouvoir l’utilisation du vélo, présenté comme un moyen de déplacement alternatif pour nombre d’utilisateurs. En 2020, il a investi 4,8 M€ dans le cadre de son « plan vélo », qui prévoit 53 nouveaux kilomètres de pistes cyclables d’ici fin 2022. Cette année, il prévoit un financement d’environ 6 M€ pour favoriser le maillage territorial, avec l’aménagement de 6,7 km de nouvelles pistes cyclables, prévues pour 2021. Rappelons que le département compte déjà plus de 900 km de voies aménagées pour les cyclistes.

Cette année, le Val-d’Oise souhaite créer une voie verte sur la RD 317, entre la RD 922 et le chemin des Essarts à Survilliers, et aménager une autre voie verte entre le Bureau intercommunal du Parisis (BIP) et l’entreprise Mazet sur la RD 370 à Gonesse (Val-d’Oise). S’y ajoute la création de nouvelles pistes cyclables à Taverny, sur la rue d’Herblay (RD 106) et entre les rues Jeanne-Planche et de Verdun.

Outre cet investissement, les agglomérations et communes du Val-d’Oise pourront aussi bénéficier du soutien du fonds mobilités actives « aménagements cyclables » pour leurs projets de pistes cyclables.