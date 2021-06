Plan éco-collège : construction de huit nouveaux collèges et rénovation de 43 autres en Seine-Saint-Denis

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Valider Valider

En Seine-Saint-Denis, l’assemblée départementale a adopté un plan d’investissement d’un milliard d’euros pour concrétiser son plan éco-collège.

Voté en novembre 2020, le plan éco-collège est une initiative départementale visant la construction, la rénovation et la réussite de la transition écologique dans les collèges. Rappelons qu’entre 2011 et 2021, le Département a reconstruit 23 collèges et modernisé 82 autres.

Cet effort sera encore accru par ce nouveau plan d’investissement d’un milliard d’euros sur la période 2021-2030. Ce dernier sera axé sur la performance énergétique, avec la construction de huit nouveaux collèges et la rénovation de 43 autres.

Ces bâtiments seront, à terme, économes, inclusifs, végétalisés et numériques. Ils privilégieront les matériaux biosourcés et bénéficieront de systèmes de production de chaleur plus respectueux de l’environnement, dont la géothermie, les pompes à chaleur, la biomasse et les panneaux photovoltaïques. Retenons que le Département vise la neutralité carbone de l’ensemble de son Administration d’ici 2030. En outre, ces collèges de demain se doteront également d’espaces partagés polyvalents, adaptatifs et évolutifs, tout en favorisant l’égalité filles-garçons.

Au total, environ 7 000 places supplémentaires seront créées pour les élèves de Seine-Saint-Denis. Ces futures constructions et rénovations répondent donc aussi bien à la croissance démographique qu’à des enjeux écologiques.