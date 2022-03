Plan de résilience : les mesures pour le BTP

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Guerre en Ukraine Supprimer Jean Castex Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Le Premier ministre Jean Castex a présenté jeudi 16 mars le "plan de résilience" qui doit aider les ménages et les entreprises françaises à encaisser le choc de la guerre russo-urkrainienne. Un plan qui s'appuie sur la formule gagnante testée durant la pandémie et à la sortie du premier confinement : PGE, chômage partiel et non-application des pénalités de retard dans les marchés publics.

Alors que les manifestations de professionnels se multiplient contre la hausse des prix du carburant, Jean Castex a présenté ce jeudi 16 mars le "plan de résilience" pour faire face aux conséquences de la crise russo-ukrainienne.

"Un plan de résistance et de protection pour plus d’autonomie notamment énergétique, construit dans un cadre de cohérence et de solidarité européenne ; un plan qui doit être efficace à très court terme mais qui doit permettre de tirer ensuite les conséquences de cette crise", a justifié le Premier ministre.

Première mesure annoncée d'emblée : une "remise carburant" de 15c/l pour les routiers, taxis, agriculteurs, TP, pêcheurs etc... pour l’essence mais aussi pour le gaz naturel et le GPL. Cette mesure qui entre en vigueur le 1er avril durera 4 mois.

Ensuite, comme à l'époque du "quoi qu'il en coûte", le gouvernement a voulu aller plus loin. Afin de "protéger notre économie dans tous les secteurs exposés pour éviter les faillites et sauver les emplois", selon les mots de Jean Castex, le gouvernement a décidé de "ressortir" les outils de la crise sanitaire en les adaptant.

Chômage partiel et suppression des pénalités de retard

Trois dispositifs seront ainsi renforcés : le plafond du PGE sera relevé à 35% du CA ; des reports de charges seront accordés par la dgfip et les Urssaf ; le recours à l’activité partielle de longue durée est prolongé de 12 mois supplémentaires pour les accords déjà signés et des accords avec de nouvelles branches pourront être conclus.

Par ailleurs, le gouvernement met en place une nouvelle aide pour les entreprises dont les dépenses en gaz ou en électricité représentent une part de 3% du chiffre d’affaires et qui pourraient faire des pertes en 2022 du fait du renchérissement du prix de l’énergie : l'Etat prendra en charge la moitié du surcoût pour effacer les pertes.

Pour les transports, le gouvernement s’engage à ce que la remise carburant n’affecte pas le niveau des indexations gasoil durant 4 mois. "Ce qui représente 1500€ sur le plein d’un camion sur 4 mois", a assuré Jean Castex. Un soutien à la trésorerie sera également apporté via un remboursement mensuel, et non plus trimestriel, de la TICPE.

En ce qui concerne plus spécifiquement le BTP et notamment les chantiers de travaux publics, Jean Castex, qui reconnaît que de nombreux marchés ont été conclus sans clause de révision, demande d’appliquer la théorie de l’imprévision pour les marchés publics et de ne pas appliquer les pénalités de retard dans le cas de délais dus à l’approvisionnement.

Indépendance énergétique

Enfin, "pour sortir intégralement du gaz et du pétrole russe d'ici à 2027", comme l'a souhaité Jean Castex et renforcer à terme l'indépendance énergétique du pays, le gouvernement estime que "les capacités d'importation de gaz naturel liquéfié devront être renforcées, ainsi que les capacités en énergies renouvelables et en biogaz". Jean Castex a aussi promis "un renforcement des aides pour décarboner les réseaux de chaleur".

