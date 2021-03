Plan de relance : les projets susceptibles de bénéficier de financements exceptionnels à Vence

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Dotations de l'Etat Supprimer Valider Valider

La Ville de Vence postule pour obtenir des aides financières dans le cadre du plan de relance. Plusieurs projets pourront profiter d’une dotation de soutien à l’investissement local.

Dans le contexte sanitaire actuel, l’État a mis en place un plan de relance de 100 Mds € pour soutenir l’économie. Cette aide s’adressant aux collectivités territoriales sera dédiée à l’investissement dans les domaines de l’aménagement urbain, l’écologie, l’énergie, la mobilité, l’innovation ou encore le numérique. Pour l’obtenir, les villes peuvent postuler en déposant des dossiers solides.

Dans les Alpes-Maritimes, la Ville de Vence a soumis, dès le mois d’octobre dernier, plusieurs projets susceptibles de bénéficier de la dotation de soutien à l’investissement local. Ces programmes portent par exemple sur la rénovation thermique de plusieurs bâtiments et la rénovation de la Villa Peytral, près du skatepark.

Deux dossiers ont déjà reçu une réponse favorable, dont le remplacement de la toiture de l’école maternelle Lei Bigarradié et l’installation d’ombrières photovoltaïques sur les parkings. Ces projets ont respectivement obtenu une dotation de 50 k€ et de 69 k€. De nouveaux dossiers sont en cours de préparation, dont la création des futures halles marchandes et la mise en accessibilité des bâtiments culturels. L’appel à projets se poursuivra donc tout au long des années 2021 et 2022.