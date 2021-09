Plan de relance: la métropole européenne de Lille signe un contrat à 473 millions d’euros avec l’Etat

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Contrat de relance et de transition écologique - CRTE Supprimer Plan de relance Supprimer Jacqueline Gourault Supprimer Ministère de la Transition écologique et solidaire Supprimer Transition écologique Supprimer Collectivités locales Supprimer Métropole européenne de Lille Supprimer Nord Supprimer Valider Valider

Un bonus non négligeable pour la Métropole européenne de Lille (MEL). Signé lundi 20 septembre 2021 en présence de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, le contrat de relance et de transition écologique (CRTE) prévoit 473 millions d’euros d’investissements supplémentaires sur le territoire sur 2021-2026, dont plus de la moitié est portée par l’Etat.

Rénovation énergétique des logements sociaux et du patrimoine métropolitain, modernisation les infrastructures d’assainissement et de gestion des déchets, traitement des friches, développement de l’utilisation du vélo ou soutien à l’investissement du bloc communal : 26 actions classées en trois volets et estimées à 473 millions d’euros sur six ans sont englobées dans le contrat de relance et de transition écologique (CRTE).

L’Etat s’engage notamment à verser 149 millions d’euros, soit plus de la moitié de ses subsides, sur le volet 2 du CRTE, dédié à la compétitivité, l’emploi et la culture. La MEL s’est de son côté engagée à verser 183 millions d’euros, soit plus de la moitié de son investissement sur le volet 1, celui dédié à la transition énergétique écologique et durable. Le volet 3, consacré à la cohérence territoriale et sociale représente des investissements bien moindres de la part des deux partenaires.

[...]