Plan de relance : de premier résultats "très encourageants" selon Bercy

Le ministère de l'Economie a publié lundi 16 décembre un "tableau de bord" de l'exécution du plan qui montre un très bon démarrage du volet rénovation des bâtiments publics et la montée en puissance de MaPrimeRénov'.

Les mesures du plan de relance entrées en vigueur par anticipation ces derniers mois obtiennent des premiers résultats "très encourageants", a estimé le ministère de l'Economie lundi 16 décembre en publiant un "tableau de bord" de l'exécution du plan.

Si l'essentiel du plan de relance de 100 milliards d'euros doit se déployer d'ici à 2021, plusieurs mesures sont déjà en vigueur.

En matière de rénovation énergétique des bâtiments, le dispositif "MaPrimeRénov" monte en puissance, après avoir été renforcé pour inciter davantage de ménages à lancer des travaux dans leurs logements.

"Le nombre de demandes d’aides au titre du dispositif Ma PrimeRénov a doublé depuis le début de l'année avec 20 000 dossiers déposés en septembre, 30 000 en octobre et un total de 135 470 bénéficiaires", notent ainsi les services de Bercy.

Rappelons que les critères d’éligibilité à MaPrimeRenov ont été élargis à tous les propriétaires occupants et bailleurs et aux copropriétés pour les rénovations, pour les travaux (devis faisant foi) postérieurs au 1er octobre.

Les demandes d’aides pour les travaux nouvellement éligibles pourront être déposées sur le site de Ma Prime Rénov à partir du 1er janvier 2021 (juillet 2021 pour les propriétaires bailleurs). Le site Simulaides qui permet de vérifier son éligibilité et le montant de ses droits est d’ores et déjà fonctionnel.

Bâtiments publics

Du côté de la rénovation des bâtiments publics, le gouvernement prévoit de désigner d'ici la fin du mois les lauréats d'appels à projets.

Plus de 5000 projets ont été candidats, représentant une demande de financement de 8 milliards d'euros pour une enveloppe prévue de 2,7 milliards.

Près de la moitié des projets concerne des bâtiments de l’enseignement supérieur et de la recherche, au premier titre desquelles des universités et des résidences universitaires.

L’essentiel des dossiers concerne des travaux rapides à exécuter (inférieur à 5 M€ ou à 8 M€ en Île-de-France), qui font l’objet d’une instruction au niveau régional.

Tous les projets retenus seront annoncés d’ici le 1er décembre.

En ce qui concerne la rénovation des bâtiments des collectivités locales : une circulaire détaillant les critères de sélection des projets de rénovation des bâtiments publics des collectivités locales, notamment scolaires, sera envoyée d’ici mi-novembre aux préfets de régions et de départements.

Les projets seront retenus en fonction de leurs gains énergétiques et de la capacité des porteurs de projets à les mettre rapidement en œuvre. Tous les marchés devront être notifiés avant la fin de l’année 2021.

Industrie

Sur le volet consacré à la réindustrialisation de la France, 323 projets ont déjà été désignés pour bénéficier d'un soutien de l'Etat via un guichet doté initialement de 550 millions d'euros pour cette année et que le gouvernement prévoit de réabonder de 250 millions d'euros.

Concernant la "décarbonation", sujet majeur du Plan de relance, 1 Md€ y est consacré sur 2020-2022. Pour répondre à la pluralité des configurations, 3 dispositifs ont été mis en place. À ce jour près de 130 dossiers ont été déposés et les premiers lauréats seront annoncés d’ici mi-décembre.

Un premier appel à projet pour le soutien à l'efficacité énergétique a été clôturé : 73 dossiers ont été reçus, représentant 905 M€ d’investissement et 245 M€ de demande d’aide. Les décisions seront publiées mi-décembre.

Une cinquantaine de dossiers ont été reçus - et sont en cours d'instruction, dans le cadre de l'appel à projet de l'Ademe sur le soutien à la chaleur bas carbone. Les premiers lauréats seront annoncés d’ici mi-décembre.

Par ailleurs un « guichet » permettant d’obtenir rapidement une aide financière pour des projets d’investissements de moindre ampleur est en préparation : il ouvrira mi-novembre.

Emploi

Enfin, sur le volet dédié à l'emploi, plus de 42.000 demandes d'aides à l'embauche d'un apprenti ont été accordées au 1er novembre, sur près de 80.000 demandes.

Plus de 67.000 demandes d'employeurs ont aussi été reçues depuis le 1er octobre pour bénéficier de la prime à l'embauche de jeunes de moins de 26 ans.

Ces premiers résultats "démontrent que la protection immédiate de notre économie et la relance sont complémentaires", insiste Bercy dans un communiqué, alors que l'opposition et certains économistes critiquent le contenu du plan de relance au moment où la France est partiellement reconfinée.