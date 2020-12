Plan de relance : 600 K€ supplémentaires pour la rénovation du Palais des Papes à Avignon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Entretien-réhabilitation Supprimer Valider Valider

600 K€ du budget dédié au patrimoine sont alloués à la rénovation du Palais des Papes dans le cadre du plan de relance.

Le ministère de la Culture a officialisé la répartition des subventions dans le cadre du plan de relance. Selon un communiqué publié le 25 novembre 2020, un budget de 40 M€ sera consacré à la restauration des patrimoines historiques publics. Le Centre des monuments nationaux (CMN) et leur gestionnaire ont bénéficié de 600 K€ pour appuyer le chantier de rénovation du Palais des Papes à Avignon (Vaucluse). Cette subvention s’ajoute au budget initial de 5,1 M€ nécessaire à la réalisation des travaux.

Pour rappel, le chantier du Palais des Papes a été lancé en début d’année. Les travaux comprennent la révision des couvertures, la restauration des pierres de façade ainsi que la consolidation et la réintégration des merlons sur l’aile des Familiers. Sur la tour de Campagne, les menuiseries et les grilles en fer forgé seront restaurées, en plus de la sécurisation des mâchicoulis et de la révision des couvertures en tuiles.

La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’agence d’architecte Pierre-Antoine Gatier. L’entreprise devra achever l’ensemble de la rénovation d’ici le milieu de l’année 2023.