Plan de relance : 3 M€ pour la rénovation énergétique de 28 bâtiments publics dans le Vaucluse

Le département du Vaucluse a bénéficié de 3 M€ pour des travaux de rénovation énergétique de 28 bâtiments.

Ce programme de rénovation énergétique des bâtiments publics comprend 18 chantiers à Avignon : l’Université, le commissariat de police nationale, le site de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. Il y a aussi ceux de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, de la direction des services départementaux de l’Éducation nationale et de la direction régionale du ministère de l’Agriculture ainsi que des bureaux de la préfecture.

Dans les autres collectivités, le commissariat de Cavaillon, le centre des finances publiques et le ministère de la Défense à Orange sont concernés. Les autres sites bénéficiaires sont ceux du 2ème régiment étranger de génie à Saint-Christol, de l’AFPA à Pontet et de la préfecture à Apt. Les chantiers prévus aux commissariats de Villeneuve-lès-Avignon et de Tarascon ainsi qu’au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives de Chusclan complètent la liste.

À noter que le plan de relance a été dévoilé en septembre 2020. « Ces investissements vont à la fois permettre de soutenir le secteur de la construction en générant au niveau local de multiples chantiers bénéficiant à l’ensemble du tissu des entreprises du BTP, et de réduire l’empreinte énergétique des bâtiments publics en proposant une action rapide et significative sur les consommations », selon les explications du ministère des Finances.