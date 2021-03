Plan de relance : 192 réponses à l'appel à projets pour la reconversion des friches polluées

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Friche Supprimer ZAN Supprimer France Supprimer Ademe Supprimer Appel à projets Supprimer Collectivités locales Supprimer Artificialisation Supprimer Foncier Supprimer Plan de relance Supprimer Valider Valider

L'appel à projets lancé par l’Ademe pour la reconversion de friches polluées issues d’anciens sites industriels ou miniers vient de se clôturer. il a reçu 92 candidatures pour le financement de travaux et 100 pour des études, pour un montant de dépenses éligibles de l’ordre de 190 M€, correspondant à un volume d’aide maximum compris entre 59 et 77 M€.

La reconquête des friches, important gisement foncier, constitue un enjeu majeur d’aménagement durable des territoires pour répondre aux objectifs de maîtrise de l’étalement urbain et au final du "zéro artificialisation net" inscrit dans le projet de loi « climat et résilience » en cours d’examen au parlement.

Dans ce cadre, le plan de relance a mis en place un "fonds friches" pour débloquer des situations et l'Ademe a lancé un premier appel à projets dédié à la reconversion de friches polluées issues d’anciens sites industriels ou miniers.

Cet appel à projets vient de se clôturer. Bilan : 192 candidatures déposées (92 pour le financement de travaux, 100 pour des études) et un montant de dépenses éligibles de l’ordre de 190 M€, correspondant à un volume d’aide maximum compris entre 59 et 77 M€).

Recyclage foncier

Une enveloppe de 259 M€ sur 2 ans est par ailleurs mobilisée par le plan de relance pour accompagner le recyclage foncier des autres types de friches, sur l’ensemble du territoire national, dans le cadre d’une instruction territorialisée sous l’autorité des préfets de région.

La clôture de ces appels à projets régionaux s’échelonne entre le 26/02 et le 19/03. Au 5 mars 2021, alors que 7 appels à projets régionaux sont clos, plus de 700 dossiers ont déjà été déposés, représentant plus de 1,1 Md€ de subventions demandées.

Les projets sélectionnés par les Préfets de régions dans le cadre de leurs enveloppes régionales doivent être annoncés d’ici le 15 avril 2021. Au regard de l’intérêt des projets et sur proposition des préfets, des lauréats complémentaires seront ensuite sélectionnés jusqu’au 15 mai 2021.