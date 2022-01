Le Plan Bâtiment Durable veut enrichir sa « note » sur le design économique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement Supprimer Tertiaire Supprimer Bâtiment Supprimer Vie du BTP Supprimer France Supprimer Ministère de la Transition écologique et solidaire Supprimer Plan Bâtiment durable Supprimer Valider Valider

Risques climatiques et coût du foncier font partie des sujets traités dans la dernière note du Plan Bâtiment Durable.

Cherche « avis nuancés » et contradicteurs. Le groupe de travail RBR-T (« Réflexion bâtiments responsables et territoires ») du Plan Bâtiment Durable a besoins de regards extérieurs pour enrichir sa « note » sur le design économique.

Cette première version de neuf pages (à retravailler) a été mise en ligne ce 17 janvier sur le site de l’organisme rattaché à la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des territoires.

Piloté par la directrice du développement adjointe opérations mixtes et projets urbains chez de Sogeprom, Alice Fournier, et le chercheur en urbanisme et mobilités Etienne Riot, ce texte « vise à identifier des pistes pour agir sur la fabrique économique des projets immobiliers et urbains et développer un immobilier à la fois plus vertueux et optimisé, face à l’inévitable montée des coûts (matériaux, main-d’oeuvre, énergies) dus à la transition énergétique », lit-on dans le communiqué du Plan Bâtiment Durable.

Risques climatiques

Les auteurs se penchent notamment sur les « risques climatiques d’un point de vue assurantiel ». « Les récentes catastrophes environnementales en Allemagne et de Floride ont poussé certains assureurs à alerter sur l’impossibilité à terme de prendre en charge les risques si ces événements se reproduisent fréquemment dans un monde où les températures auront augmenté de 2°C. Ce faisant, une géographie du risque va se recomposer au point de concerner des territoires, des villes, qui avaient été jusqu’alors considérés comme sûrs », anticipent-ils.

Parmi les autres sujets aborder, le coût du foncier. « Entre 2000 et 2018, le prix des logements anciens et neufs en France a connu une croissance de 115% là où ceux de la construction n’ont progressé que de 50% », est-il rappelé. Pour faire baisser le coût du foncier dans les opérations d’aménagement, « tous les coûts doivent être appréhendés de façon systémique », insistent les rédacteurs.

Les contributeurs ont jusqu’au 18 février pour envoyer leurs commentaires à planbatimentdurable@developpement-durable.gouv.