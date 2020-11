Plaisir : une passerelle dédiée aux circulations douces sur la route départementale 30 en 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Surplombant la RD 30, une passerelle piétons-cycles verra le jour à Plaisir au cours du 1er trimestre 2021.

Débuté en 2015, le chantier d’aménagement et d’élargissement de la RD 30 entre aujourd’hui dans sa phase finale. Celle-ci inclut l’installation d’une passerelle exclusivement réservée aux piétons et aux vélos entre Plaisir et Élancourt (Yvelines). Cette structure reliera le Bois de la Cranne à la Forêt du Bois-d’Arcy. Elle permettra ainsi d’offrir un accès sécurisé au bassin du Bois de la Cranne, lieu très fréquenté par les riverains et les pêcheurs. Les 2 parkings de chaque côté de la RD 30 ont été réaménagés et seront disponibles dès la mise en service de l’ouvrage. La livraison définitive du projet est prévue au premier trimestre 2021.

Démarrés en février dernier, les travaux de construction de la passerelle métallique de 50 m de long sur 4 m de large se poursuivent. La RD 30 a été fermée durant la nuit du 23 novembre pour installer l’ouvrage. Une grue de 700 tonnes assure la pose de la passerelle sur ses appuis définitifs, installés au début du chantier.

Financé par le Département et la Région Île-de-France, le budget total de l’aménagement de la RD 30 s’élève à 87,5 M€. Il inclut cet ouvrage de franchissement d’un montant de 1,7 M€.