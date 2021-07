Plaisance-du-Touch : rénovation de la couche de roulement sur la RD 24

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Du 19 au 23 juillet 2021, le conseil départemental de la Haute-Garonne procédera à la rénovation de la couche de roulement sur la RD 24, rue des Mésanges à Plaisance-du-Touch.

Certaines rues de la commune de Plaisance-du-Touch vont faire l’objet de travaux de réfection de la chaussée. Dans le cadre de sa politique d’entretien des routes, le conseil départemental de la Haute-Garonne va mener un chantier de rénovation de la couche de roulement sur la RD 24, rue des Mésanges. Ainsi, à partir du lundi 19 juillet 2021, et pour une durée prévisionnelle de quatre jours, l’essentiel des travaux sera réalisé entre 21 h et 6 h. Des perturbations de la circulation sont à prévoir entre la RD 50 rue de la Gravette, la RD 24 avenue de Plaisance et la RD 50 rue des Grives.

Les travaux consisteront à raboter le revêtement usagé et à réaliser une couche de béton bitumineux sur la RD 24. L’objectif du Département est de moderniser son réseau d’infrastructures afin de favoriser le confort et la sécurité de tous les usagers. L’opération représente un montant de 188 k€, entièrement à la charge du conseil départemental. Ce dernier en assurera également la maîtrise d’œuvre.