Plaidoyer pour un urbanisme des projets partagés

Régis Gullon, architecte et urbaniste, livre son analyse du décret du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles. Il appelle à l'adoption d'un décret rectificatif, dont la rédaction « serait confiée à un aéropage restreint d’experts, aptes à proposer des procédures simples, opérationnelles, efficaces, compréhensibles et juridiquement sûres ».