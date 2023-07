Placo Multiconforts, la plaque de plâtre qui combine les performances

Pour éviter aux artisans de devoir choisir entre plusieurs types de performances ou de bénéfices, le fabricant lance la plaque Placo Multiconforts, qui conjugue les propriétés de plusieurs plaques de plâtre : robustesse, résistance à l’humidité, confort acoustique et qualité de l’air intérieur. Elle est ainsi adaptée à toutes les pièces de l’habitat, du salon aux chambres, en passant par la cuisine et la salle de bain, la buanderie ou le garage. Disponible en deux dimensions, 2,60 et 2,70 m par 1,20 m de largeur et 12,5 mm d’épaisseur, elle se met en œuvre comme une plaque BA13.

Quatre « conforts » dans une plaque

Placo Multiconforts offre tout d’abord une grande résistance aux chocs du quotidien, avec des résultats aux tests billages entre 13 et 15, qui la classent au rang de plaque haute dureté. Elle convient également aux pièces humides avec sa résistance à l’humidité cinq fois supérieure à celle d’une plaque de plâtre BA13 standard. Côté acoustique, elle offre un gain de 3 à 5 dB sur le système par rapport à un ouvrage réalisé en BA13 standard. Enfin, elle bénéficie de la technologie dépolluante Activ’Air, qui absorbe jusqu’à 70 % du formaldéhyde présent dans l’air intérieur et le transforme en composé inerte. Une technologie qui reste active même avec l’application de peinture ou de papier peint.