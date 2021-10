Placo et Isonat lancent une offre de cloisons à isolation biosourcée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Cloison Supprimer Isolant biosourcé Supprimer 100 % second œuvre Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Placo Supprimer Siniat Supprimer France Supprimer Valider Valider

Les deux fabricants se sont associés pour concevoir des systèmes de cloisons et contre-cloisons intégrant des isolants en fibres de bois.

Pour répondre à la demande croissante du biosourcé en cloisons et contre-cloisons dans les ERP ou les logements, Placo et Isonat ont mutualisé leurs expertises. Les nouveaux systèmes qu’ils proposent allient les qualités techniques de la gamme de plaques de plâtre du premier avec les performances des isolants en fibres de bois du second.

Configurations pour tous les chantiers

Ces systèmes Placo-Siniat permettent de réaliser des cloisons distributives, séparatives, techniques et des contre-cloisons en murs maçonnés. Ils se composent d’une ossature métallique Stil, de panneaux isolants flexibles Isonat Flex 40 ou Flex 55 et d’une large gamme de plaques Placo, des Placoplatre BA13 et BA15 aux plaques techniques Placomarine, Placophonique, Habito, Duo’Tech, Lisaplac, Placoflam et BA18S THD. Les isolants, également acoustiques, disposent d’Avis techniques, de certificats Acermi, de FDES et de PV et extensions feu validées avec des plaques de plâtre Placo.

Plus de 30 PV et extensions validés

Ces solutions permettent d’atteindre des exigences feu EI30 à EI120 en cloisons et EI45 à EI120 en contre-cloisons. Côté confort acoustique, elles affichent, par exemple, un RA de 66 dB (cloison séparative SAD 160, 2 Duo’Tech 25 et 2 Flex 40) ou de 39 dB (cloison distributive 72/48, 2 BA13 et 1 Flex 40). Elles disposent de 33 PV et extensions.

Concernant la fabrication, elle est réalisée en France, en circuit court local, à proximité des usines. À base de matières premières issues des carrières de gypse pour les plaques de plâtre, et de chutes de l’industrie du bois pour les isolants.

Accompagnement des professionnels

Placo et Isonat organiseront des sessions de formation dans les centres Saint-Gobain. Le module comprendra une introduction sur le biosourcé et la réglementation ainsi qu’un atelier de mise en œuvre sur l’ensemble des isolants Isonat Flex et sur le montage de ces nouveaux systèmes Placo-Isonat.