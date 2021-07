Piolenc : la réouverture de la salle des fêtes est prévue pour la mi-août 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Aménagement Supprimer Valider Valider

Les travaux d’aménagement intérieur de la salle des fêtes de la mairie de Piolenc devraient s’achever d’ici la mi-août.

Des travaux d’aménagement sont en cours à la salle des fêtes de Piolenc (Vaucluse) depuis mi-mars. Ils consistent à refaire l’isolation thermique, l’éclairage et l’acoustique du bâtiment. Une nouvelle sonorisation sera aussi installée parallèlement à des travaux de mise aux normes électriques et de reprise des menuiseries.

L’enceinte réhabilitée de la salle des fêtes devrait rouvrir au public à partir de la mi-août 2021. Pour la mairie de Piolenc, le porteur du projet, les aménagements permettront de renforcer l’infrastructure du bâtiment, refaire son esthétique intérieure et diminuer sa consommation énergétique, en particulier pour l’éclairage. Elle a dépensé 450 k€ pour la réalisation des travaux et a confié la maîtrise d’œuvre du chantier aux entreprises AM2B, PPS et SM Serrurerie.