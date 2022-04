Figurant parmi les cinq points de l'architecture énoncés par Le Corbusier au début du XXe siècle, les pilotis constituent un élément emblématique du mouvement moderne. Les édifices juchés sur pattes, aux planchers surélevés au-dessus du sol font aussi partie des structures habitables les plus anciennement connues. Depuis les temps néolithiques et sur tous les continents, en plaine ou sur pente, en forêt, sur terre ou sur l'eau, ces constructions s'adaptent à toutes les formes de terrain. Car pour se mettre à l'abri des inondations, des prédateurs ou des parasites, se détacher du sol est souvent la meilleure des stratégies défensives. En ce début de XXIe siècle, le principe des pilotis perdure mais l'objectif s'est inversé : on désire aujourd'hui épargner l'élément naturel, ne pas faire barrage à l'écoulement des eaux, préserver les sols, les arbres et la végétation, laisser les animaux évoluer à leur aise. A l'appui de techniques de construction élémentaires ou parfois très sophistiquées, ce changement de paradigme concerne toutes les échelles et tous les types de projet : habitat, locaux d'activité, équipements de loisirs.