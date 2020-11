Pierre Verzat reconduit à la tête de Syntec Ingénierie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ingénierie Supprimer Syntec-ingénierie Supprimer France Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

À la tête de la fédération professionnelle de l’ingénierie depuis novembre 2018, Pierre Verzat est réélu par le conseil d’administration pour un nouveau mandat de 2 ans avec pour principale mission de poursuivre et renforcer les actions engagées au service de la valorisation et de la défense de la profession qui représente 73 000 entreprises et 312 000 salariés au total.

"Très honoré" d’avoir été réélu à la tête de Syntec-Ingénierie, Pierre Verzat, a déclaré entamer son deuxième mandat "avec détermination".

Dans un contexte "radicalement différent d’il y a deux ans", Syntec-Ingénierie et Pierre Verzat s'engagent à "ne laisser personne au bord du chemin". "Cela passe d’abord par la valorisation de la contribution essentielle des ingénieristes à l’heure de la relance. Un axe fort qui n’entamera pas l’engagement des ingénieristes en faveur de l’attractivité auprès des jeunes et du climat", a précisé le président de Syntec-Ingénierie, qui a détaillé la feuille de route de son nouveau mandat.



Valoriser le rôle de l’ingénierie dans les projets publics et privés

Alors que la dernière édition du baromètre économique de Syntec-Ingénierie révèle que 62 % des ingénieristes anticipent une nouvelle dégradation de leur activité début 2021, la priorité de Pierre Verzat pour cette nouvelle présidence "sera de valoriser le rôle clé" des entreprises "pour la réussite, la performance et la durabilité des projets". "Elles doivent être reconnues à leur juste valeur et cela passe aussi par des actions de défense de nos marges, qui sont les plus faibles d’Europe, et de rééquilibrage des relations contractuelles avec les donneurs d’ordres publics et privés", a défendu Pierre Verzat.



Renforcer l’attractivité de la profession

Syntec reconnaît que les entreprises d’ingénierie restent mal connues. Avant crise, elles rencontraient des difficultés à attirer les 80 000 talents – en particulier féminins – dont elles avaient besoin chaque année en raison d’un sous-effectif structurel de 2 à 4%.

Pour Pierre Verzat, « il est clair que la crise est venue changer la donne et que les tensions sur les recrutements sont moins fortes. Néanmoins, de nombreuses opportunités existent encore et il faut se préparer au rebond. Nous maintenons donc avec détermination nos actions pour mieux faire connaître nos métiers et susciter des vocations. Nos entreprises entendent faire preuve de responsabilité pour que les jeunes ne soient pas une génération sacrifiée. »

Amplifier l’engagement de la profession en faveur du climat

En octobre 2019, les entreprises d’ingénierie se sont engagées, à travers la charte de l’ingénierie pour le climat, à renforcer leurs initiatives à tous les niveaux d’actions pour apporter des réponses concrètes au dérèglement climatique. Un objectif "qui reste intact", pour Pierre Verzat. "Et s’il y a bien une opportunité offerte par cette crise, c’est celle d’aller plus vite et plus loin dans la transition énergétique et écologique. A l’échelle de la profession, nous entendons renforcer nos engagements notamment via la quantification systématique de l’empreinte carbone de nos entreprises et de nos projets, et la formation à l’enjeu climatique de nos collaborateurs. Ils sont de plus en plus exigeants et souhaitent mettre en accord le poids carbone de leur activité avec leurs valeurs.»