"Nous investissons pour la production de solutions moins émettrices", Pierre-Etienne Bindschedler, PDG de Soprema

Que représente l’ouverture du nouveau siège de Strasbourg, surnommé « le Grand Charles » pour Soprema ?

Ce projet de nouveau siège social est une grande fierté pour nous. Il représente la concrétisation pour tous les collaborateurs de ce que nous avons accompli ensemble. Ses bâtiments sont la vitrine de notre savoir-faire en matière de construction durable et de sobriété énergétique. Le Grand Charles est également un laboratoire d’idées où sont testées en conditions réelles les solutions Soprema de demain.

Avant cela, vous avez dû boucler une année 2022 marquée par une injonction de sobriété énergétique. Comment avez-vous géré cette problématique ?

Nous avons réalisé toutes les économies possibles. Tout ce qui pouvait être fait assez rapidement l’a été. D’autre part, si nos bâtiments construits depuis 2008 sont équipés de panneaux solaires, nous sommes loin de l’indépendance énergétique. Nous avons recensé toutes nos possibilités d’investissement pour renforcer notre parc de panneaux solaires, travailler sur la cogénération ou encore fabriquer, avec des tiers extérieurs, de la biomasse. Mais même si les actions sont connues et qu’il faut désormais les mettre en oeuvre, cela ne suffira pas à nous rendre 100 % indépendants sur le plan énergétique.

Qu’avez-vous prévu en termes de réduction de vos émissions de CO2 ?

Mi-octobre, nous avons émis nos premières factures en CO2 avec le poids carbone de nos produits. Nous espérons donner une indication en interne comme en externe sur la réalité de ces produits et donner des alternatives possibles pour encourager des choix plus vertueux. L’idée c’est qu’à terme, à prix équivalent, les clients favorisent des produits plus vertueux que d’autres. Soprema est le premier acteur de son marché à partager ces informations sur les factures, ces données deviendront à terme une source de compétition avec la concurrence comme pour les gains de productivité.

[...]