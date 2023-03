Picard Serrures ouvre son centre de formation à tous les artisans

Proposées au siège de l’entreprise à Feuquières-en-Vimeu (80), les formations Picard Serrures, dont la dernière session s’est déroulée les 7 et 8 mars derniers, sont animées conjointement par Julien Maliar, responsable réseau IAP, et Alexandre Pegon, ingénieur au bureau d’études, afin d’apporter aux participants une double expertise.

D’une durée de 16 heures, réparties sur deux jours, elles accueillent un maximum de 9 personnes, pour privilégier un échange constructif, et allient théorie et pratique.

Une formation technique et commerciale

Le programme se compose de quatre grands « chapitres » :

- la présentation des serrures de haute sécurité, des portes blindées résidentielles et bloc-portes techniques de la marque. Outre la connaissance des caractéristiques des différents produits, ce module leur permet aux « élèves » de s’approprier le vocabulaire et la terminologie de base du métier, mais aussi de comprendre les normes et labels propres aux performances des solutions Picard Serrures (certification A2P, acoustique, thermique, coupe-feu) ;

- l’approche commerciale pour aider les professionnels à maîtriser les techniques de ventes, l’argumentaire face à leurs clients mais aussi dynamiser leurs ventes grâce à des opérations marketing et digitales destinées à améliorer leur visibilité online (référencement naturel et réseaux sociaux) ;

- la formation aux méthodes de pose des produits (avec prise de côtes) et aux techniques d’ouverture des différentes pompes en cas de dépannage ;

- la découverte des services proposés par Picard Serrures selon le niveau d’agrément des IAP (Officiel, Premium, Elite) et visite de l’usine pour comprendre le cycle de fabrication des produits.

Une formation diplômante prise en charge

En 2022, à l’issue d’un audit strict basé sur sept critères principaux et 22 indicateurs d’appréciation, le centre de formation Picard Serrures a obtenu la certification Qualiopi qui atteste de la qualité des prestations proposées et permet aux stagiaires auxquelles elles sont destinées de bénéficier de leur prise en charge par les opérateurs de compétences.

A l’origine destiné aux Installateurs Agréés, déjà partenaires comme nouveaux entrants, le centre de formation Picard Serrures ouvre désormais ses portes à tous les artisans (fenêtriers, menuisiers, métalliers...) qui souhaiteraient élargir leurs compétences et pourquoi pas rejoindre le réseau. Une initiative prise par le fabricant car « bien que ce marché soit en pleine expansion, il peine à recruter entre les départs à la retraite et le manque de connaissances. En effet, s’il existe un CAP Serrurier-Métallier, aucune formation diplômante ne prépare au métier de serrurier de ville devant assurer la pose de serrures de sécurité, le blindage de porte ou le dépannage d’urgence » explique Julien Maliar, responsable réseau IAP.

Une marge de développement encore large

Aussi pour créer des vocations et sensibiliser les plus jeunes à ce métier d’avenir, Picard Serrures s’appuie sur sa force commerciale de 15 personnes. Elle sillonne les villes de France pour rencontrer les professionnels, non encore membres du réseau, leur présenter ses produits à haute valeur ajoutée et leur expliquer l’accompagnement de A à Z de la marque de référence de la serrurerie depuis plus de 300 ans.

Comptant aujourd’hui 160 Installateurs Agréés répartis sur toute la France et les pays limitrophes, Picard Serrures espère ainsi continuer à développer son réseau notamment dans des villes à fort potentiel telles que Calais, Besançon, Nîmes, Pau, Nantes ou encore Anvers, Bruges et Liège en Belgique. L’objectif : recruter 15 nouveaux partenaires par an.