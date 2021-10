Photovoltaïque : l’évolution technologique des panneaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Panneau photovoltaïque Supprimer Viessmann Supprimer Dualsun Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’activité R&D des industriels du photovoltaïque est intense. Il s’agit de faire évoluer les technologies pour augmenter la qualité, la traçabilité et la performance des panneaux, tout en réduisant leur poids carbone et en favorisant leur recyclabilité. Précisions avec les fabricants Dualsun, Viessmann et Voltec Solar.

Dualsun : « Supervision de la qualité »

« Nous recherchons toujours les meilleures technologies. Par exemple, pour nos panneaux Flash et Spring Shingle Black avec connexion, nous utilisons un système d’assemblage par adhésif plutôt que par ruban soudé à 300°C, ce qui réduit les stress mécaniques. Notre process de fabrication est certifiée ISO 9001 et audité régulièrement. Il intègre également des réflexions sur la recyclabilité, le traitement des déchets et la réduction de notre empreinte carbone. Et nous assurons nos panneaux par le leader mondial de l’assurance.

Grâce à cette supervision d’ensemble de la qualité, nous proposons une garantie Premium de performance de nos panneaux de 80 % sur 25 ans. Côté installation, nous dispensons des formations auprès des installateurs de nos produits, avec également des éléments clés de langage pour aider à la prescription. Par exemple, nos panneaux photovoltaïques et hybrides se marient parfaitement avec des pompes à chaleur dans le cadre de MaPrimRenov. »

Laetitia Brottier, cofondatrice et directrice de l’innovation de Dualsun

Viessmann : « Image de marque »

« Cela fait plus d'une dizaine d'années que Viessmann a développé une expertise Recherche & Développement en photovoltaïque. L’entreprise se fait fort de travailler avec des partenaires spécialistes, qui respectent la définition des cahiers des charges et toutes les exigences de qualité à l'image de la marque. Dans cette logique, nos panneaux photovoltaïques bénéficient d’une garantie de 12 ans contre les vices de fabrication du produit et de 25 ans de performance a minima de 80 %. En outre, Viessmann est une marque multi-spécialiste de plus de 100 ans d'expérience dans le confort thermique, qui confère l'assurance de la pérennisation.

À ce jour, notre gamme s’oriente vers des solutions pour le résidentiel en neuf ou en rénovation, ainsi que des installations plus complexes, pour des sites agricoles par exemple. Pour nos installateurs, nous proposons des formations durant lesquelles nous attirons leur attention sur l’évaluation des habitudes de vie de leurs clients, un point important pour proposer des installations adaptées aux consommations. »

Jérôme Dufour, chef de produit et marchés Climatisation et solutions électriques et photovoltaïques chez Viessmann

Viessmann Vitovolt 300 Close Lightbox

Voltec Solar : « Filière européenne »

« Nos panneaux photovoltaïques ont une durée de vie aussi longue que l’installation elle-même et nous garantissons leur performance pendant 25 ans. Et au-delà, ils développent encore 80 % de leur performance initiale. Leur qualité résulte de plusieurs facteurs : le silicium (sable) pour les produire provient de carrières norvégiennes et il est transformé en lingots, dans des usines utilisant des centrales hydroélectriques, qui sont ensuite découpés en fine lamelles. Leur métallisation est réalisée par un partenaire chinois qui maîtrise cette étape.

Nous assurons des soudures de haute qualité de ces lamelles entre elles pour composer le panneau avant de procéder à la lamination puis à l’ajout du cadre, des composants, etc. Ce process en filière cristalline évite l’emploi de métaux rares, assure une haute qualité des panneaux, leur traçabilité et, point essentiel, un poids carbone très bas, deux fois moins important que pour un panneau réalisé en Asie. Sans oublier que, même s’il est 20 % plus cher, notre main-d’œuvre est européenne et française. »

Nicolas Faivre, business développeur de Voltec Solar