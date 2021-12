Photovoltaïque : l’autoconsommation, un plus pour les installateurs

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Moi, artisan Supprimer Panneau photovoltaïque Supprimer Photovoltaïque Supprimer Autoconsommation Supprimer Pyrénées-Orientales Supprimer France Supprimer Valider Valider

La pose de panneaux photovoltaïques est désormais corrélée à l’autoconsommation et au stockage d’électricité. Comment les installateurs gèrent-ils ces aspects ? Réponse avec Jean-Luc Soler, gérant des Éts Soler à Toulouges, dans les Pyrénées-Orientales.

« Aujourd’hui, un épicier dans un village peut produire sa propre énergie, grâce à la baisse du coût des matériels et à la qualité des produits disponibles. Cette possibilité d’autoconsommation est une forte carte à jouer pour nous. À condition de prendre garde aux produits et à la "valse des containers" venant d’Asie. Une installation doit être sûre et pérenne, avec un fonctionnement garanti au moins 20 à 25 ans.

Mais il ne suffit pas de poser les panneaux et de serrer la main du client. L’autoconsommation est un nouveau secteur où le numérique est important : il faut des passerelles de communication entre ce qui est produit et ce qui consomme. Viessmann en propose, par exemple. C’est indispensable pour exploiter au mieux l’énergie des panneaux et l’utiliser au moment opportun. Les véhicules électriques peuvent aussi ouvrir la voie à de nouvelles solutions, comme le stockage de production pour une restitution nocturne par exemple. Les possibilités sont immenses. »