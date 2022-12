Photovoltaïque : Eiffage finalise l'acquisition de Sun'R

Eiffage a franchi une nouvelle étape de son développement dans les énergies renouvelables en annonçant, lundi 12 décembre, l'acquisition via Eiffage Concessions de près de 75 % du groupe Sun’R. Ce pourcentage de détention sera porté à plus de 80 % courant 2023, le solde restant en possession du fondateur Antoine Nogier et l’équipe de management.

L’opération a été réalisée par le rachat d’actions existantes simultanément à une augmentation de capital entièrement souscrite par Eiffage.

Photovoltaïque, agrovoltaïsme et circuit court

Créé en 2007, le groupe Sun’R, société à mission, agit pour accélérer les transitions agricole et énergétique, et répondre ainsi aux conséquences du réchauffement climatique. Il s’appuie sur trois activités :

- le développement et la production d’électricité photovoltaïque, avec un portefeuille de plus de 100 MWc en exploitation et 300 MWc en développement porté par les entités Sun’R Power en France et Sun’R International à l’étranger ;

- l’agrivoltaïsme dynamique incarné par Sun’Agri, pionnier et leader reconnu dans ce domaine, qui conçoit et met en oeuvre des solutions et des infrastructures intelligentes au service de l’agriculture, avec 220 hectares protégés ou en étude, équivalent à une puissance d’environ 150 MWc ;

- la fourniture d’électricité verte en circuit court, transparente et tracée avec Volterres, qui livrera 600 GWh en 2022 sur 10 000 sites professionnels grâce à un réseau de plus de 40 centrales de production EnR partenaires.