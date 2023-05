Philippe Séas, président du groupement Actibaie : "Rencontrons les installateurs sur le terrain !"

Son éléction a été officialisée le 16 mai 2023 : Philippe Séas, 57 ans, dirigeant d’une entreprise d’installation de stores, fermetures et fenêtres à Rueil-Malmaison (92), succède à Yannick Michon à la tête du groupement Actibaie. Un installateur succède à un fabricant, et réaffirme sa volonté de poursuivre la voie tracée par l’équipe précédente, en la renforçant. Mieux faire connaître l’action d’Actibaie, en matière de veille législative et en tant qu’outil de référence technique auprès des installateurs, est l'une de ses priorités. Et il veut le faire en allant à leur rencontre sur place.