Philippe Prost décroche le Grand prix national de l’architecture 2022

Sept agences restaient en lice jusqu'à ce jour pour recevoir le Grand Prix national de l’architecture (GPNA). Après une journée de délibérations, le jury réuni pour la circonstance a retenu la candidature de AAPP - Atelier d’Architecture Philippe Prost qui se voit attribuer la distinction «pour l’ensemble de ses réalisations et sa contribution à l’élaboration de la doctrine architecturale.»

Créé en 1975, le GPNA se présente comme «la plus haute distinction nationale dans le domaine de l’architecture et constitue une reconnaissance majeure pour une démarche qui a su faire école et marquer son époque.»

Ce Grand Prix a, par le passé, récompensé des personnalités et des parcours aussi différents que ceux de Jean Renaudie (1978), Paul Chemetov (1980), Jean Nouvel (1987), Christian de Portzamparc (1992), Massimiliano Fuksas (1999), Rudy Ricciotti (2006), Marc Barani (2013) ou encore Pierre-Louis Faloci, dernier lauréat en date (2018).

Honneur

Le jury a également tenu à saluer Renée Gailhoustet, 93 ans. Un Grand Prix d'honneur vient récompenser cette architecte dont la longue carrière (plus de quarante ans) a commencé en 1961. Renée Gailhoustet avait reçu en mai dernier le Prix d’architecture 2022 de la Royal Academy of Arts britannique qui avait souligné sa «contribution extraordinaire au logement social en France et son approche inspirante de la planification urbaine.»