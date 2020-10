Philippe Pelletier confirmé à la présidence du Plan Bâtiment Durable

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement Supprimer Tertiaire Supprimer Plan Bâtiment durable Supprimer Transition écologique Supprimer Emmanuelle Wargon Supprimer Philippe Pelletier Supprimer RE2020 Supprimer France Supprimer Valider Valider

Président du Plan Bâtiment Durable depuis sa création en 2009, Philippe Pelletier est reconduit dans ses fonctions pour une durée indéterminée. Il est notamment chargé de la mise en place de l'élaboration d'un label accompagnant la future Réglementation Environnementale RE 2020.

Par lettre de mission datée du 7 octobre 2020, Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement, a confirmé Philippe Pelletier dans ses fonctions de président du Plan Bâtiment Durable.

Poursuivre la mobilisation pour la transition écologique

"Cela ne change rien à mon action quotidienne", confie le pilote de cette entité, créée en 2009 sous le nom de Plan Bâtiment Grenelle pour fédérer les acteurs du bâtiment et de l’immobilier autour d’objectifs communs d’efficacité énergétique et environnementale.

La lettre de mission invite en effet le Plan Bâtiment Durable à "poursuivre sa mobilisation en soutien à la politique publique et à son déploiement en favorisant les actions de pédagogie à l’égard des professionnels, promouvant les retours d’expérience et poursuivant la réflexion prospective sur la mutation du secteur du bâtiment, de l’immobilier et de la ville au regard de la transition écologique".

Nouveaux défis

Outre ce rôle historique, Philippe Pelletier et ses équipes devront également relever les nouveaux défis imposés par le contexte actuel.

"La transition écologique est le défi de notre génération : c'est un projet de société qui passe par une transformation de tous les secteurs économiques et une mobilisation de l'ensemble des acteurs (...). Et la crise sanitaire, économique et sociale que connaît notre pays rend sans doute plus urgente encore cette situation", écrit Emmanuelle Wargon dans sa lettre.

Le Plan Bâtiment Durable est particulièrement attendu sur "l'animation et la diffusion des politiques publiques touchant le segment tertiaire ("décret tertiaire" et ses suites)" ainsi que sur la réforme du Diagnostic de Performance Energétique (DPE).

RE 2020 et Plans Bâtiment Durable Territoriaux

Autre chantier de taille : le pilotage de la concertation sur l'élaboration d'un label accompagnant la RE2020.

"Ce label, qui ira plus loin que la RE 2020 et devra être prêt avant la fin de l'année 2021, devra être un gage d'exemplarité reconnu et rapidement appropriable par tous les acteurs, notamment les collectivités locales et les investisseurs institutionnels. La qualité de l'air intérieur, l'économie circulaire, la préservation de la biodiversité, la résilience du parc bâti, sont autant de sujets exploratoires qui doivent être abordés à cette occasion", précise la Ministre.

Pour cela, Philippe Pelletier s'appuiera sur le groupe de travail baptisé Réflexion Bâtiment Responsable Territoires (RBRT).

Par ailleurs, le Président du plan Bâtiment Durable est également encouragé à poursuivre sa collaboration avec les territoires, dans le cadre de la mise en place de Plans Bâtiments Durables Territoriaux, comme cela a déjà été fait dans six régions (Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Bourgogne Franche-Comté, Aquitaine, Normandie).