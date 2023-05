Philippe Panerai, décès d'un tisseur d’urbanité

Mort à l’âge de 82 ans, dans la nuit du 11 au 12 mai 2023, l'urbaniste et architecte a fortement marqué par son travail théorique. A partir des années 1970, il avait participé à un renouveau de la pensée et plaidé pour des aménagements plus ancrés sur la forme urbaine, quand l’époque était encore à des découpages fonctionnels, plus artificiels.