Philippe Nantermoz quitte la présidence de Legallais

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Legallais Supprimer Négoce Supprimer Mouvements Supprimer France Supprimer Valider Valider

Incarnation du groupe, Philippe Legallais a annoncé le 6 janvier son départ de Legallais et de Groupe Grand Comptoir, pour raisons personnelles.

C'est une nouvelle étonnante que le Groupe Grand Comptoir a transmise ce jeudi 6 janvier, dans un communiqué de presse. Philippe Nantermoz, DG du groupe et président de Legallais, annonce son retrait, "pour raisons personnelles", après dix-huit années de collaboration. "Philippe aura très largement contribué à faire de Legallais ce qu'elle est aujourd'hui : une entreprise solide, performante, structurée, digitalisée, omnicanale et résolument engagée dans sa responsabilité sociétale et environnementale." Philippe Nantermoz avait notamment été récompensé du trophée Négociant de l'année aux Trophées du négoce en 2018.

Legallais sera piloté par les deux DGA, Loïc Adriaenssens (commercial et marketing) et Guillaume Leroy (finances et opérations), et par la secrétaire Mathilde Casenave-Péré.