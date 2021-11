Philippe Graziani, directeur général de GLP en France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier logistique Supprimer Tertiaire Supprimer France Supprimer Valider Valider

Philippe Graziani est nommé directeur général de GLP en France fin 2021. GLP est un investisseur et développeur d'entrepôts logistiques et de parcs de distribution.

Parcours professionnel de Philippe Graziani

Philippe Graziani fut directeur de l'asset management, entre 2007 et 2012 avant de rejoindre Twenty First Capital, société de gestion de portefeuille, en 2014 au poste de directeur général délégué, et de prendre la tête du département immobilier de Trium RE en juillet 2015.

Directeur des opérations pour Valoptim Promotion en 2017, Philippe Graziani rejoint GLP début 2019 en tant que directeur asset management & transactions, en charge de l'investissement et de la valorisation du portefeuille français. Il est nommé directeur général pour la France fin 2021.

Formation de Philippe Graziani

Philippe Graziani est diplômé de l'Institut supérieur de gestion, en 1997