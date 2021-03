Philippe Dénécé prend la direction du Groupe Muller

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Négoce électrique Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’ancien pdg de SIG France a été nommé directeur général de l’industriel spécialisé dans le chauffage domestique et collectif.

Philippe Dénecé vient d’être nommé directeur général du Groupe Muller, société industrielle française, leader dans le monde du confort thermique et de la qualité de l’air à travers notamment de ses marques Noirot, Campa, Auer et France Energie. Ce diplômé de Reims Management School, titulaire du DESCF, débute sa carrière chez Ernst & Young en 1989, avant de rejoindre Thomson Multimedia en 1995 en tant que directeur du contrôle de gestion des activités de Tubes cathodiques en Europe et Asie. En 2000, il entre dans le monde de la construction et du bâtiment en intégrant le groupe Irlandais CRH, leader mondial des matériaux de construction, où il occupe les fonctions de directeur financier France, puis de directeur du développement et directeur général des activités distribution. En 2011, il prend la présidence et direction générale du groupe britannique SIG dont il dirige les activités françaises (Lariviere, Litt et Ouest Isol). En 2015, il est nommé membre du Comex du groupe SIG, côté à Londres.