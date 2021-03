Philippe Buckel, directeur commercial d’Heroal France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’entreprise allemande Heroal annonce l’arrivée de Philippe Buckel au poste de directeur commercial pour la France, la Belgique et le Luxembourg.

Depuis le 1er janvier 2021, Philippe Buckel (54 ans) a repris la gestion des ventes pour la France, la Belgique et le Luxembourg de la société allemande Heroal, spécialisée dans les solutions systèmes en aluminium pour les volets roulants, les pare-soleils, les portails roulants, les fenêtres, les portes et les façades. Il remplace ainsi Roland Pfeiffer, en charge de la direction commerciale France depuis 2013, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Philippe Buckel dispose d’une grande expérience du marché français et du secteur de la construction et tout spécialement dans le domaine de la fermeture aluminium. Il aborde sa nouvelle tâche avec plaisir et motivation : « Je me réjouis de continuer à promouvoir le développement de Heroal en France, en Belgique et au Luxembourg et de poursuivre la bonne collaboration à succès avec nos clients et partenaires. »