Petzl, zoom sur le harnais d’antichute NEWTON EASYFIT

Dans sa dernière version, notre harnais d’antichute NEWTON EASYFIT est toujours plus ergonomique, léger et facile d’utilisation.



Le NEWTON EASYFIT est un harnais d'antichute ergonomique et confortable, rapide à mettre en place. Il est équipé de bretelles en mousse et de boucles FAST LT sur les tours de cuisse permettant d'enfiler le harnais pieds au sol, sans perte de réglage. Sa construction, légère et respirante, offre deux poches avec fermeture zippée pour ranger du petit matériel. L'accès aux outils est immédiat, grâce au porte-matériel et aux passants pour pochette TOOLBAG. Son point d'attache sternal textile et son point d'attache dorsal métallique lui assurent une grande polyvalence. Il est certifié selon les normes européennes.



Découvrez toutes les informations sur le NEWTON EASYFIT ici.



La gamme Newton est disponible en trois modèles : NEWTON, NEWTON FAST avec bretelles en mousse et boucles automatiques FAST LT PLUS sur les tours de cuisse permettant d’enfiler le harnais pieds au sol, sans perte de réglage, et NEWTON EASYFIT avec sa construction légère, respirante et offrant deux poches avec fermeture zippée pour ranger du petit matériel.



Tous les modèles de la gamme NEWTON sont disponibles en versions européenne ou internationale et peuvent être équipés de la veste HI-VIZ de couleur fluorescente (jaune ou orange) avec des bandes rétro-réfléchissantes donnant au travailleur une haute visibilité, quelle que soit la luminosité. Celle-ci s’installe facilement et rapidement tout en laissant la boucle sternale, les multiples points d’attache et les porte-connecteurs accessibles pour permettre une liberté de mouvement optimale.

