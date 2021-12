PETZL vous présente sa SWIFT RL PRO : la technologie REACTIVE LIGHTING au service des professionnels

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer France Supprimer Valider Valider

Déjà utilisée pour quelques lampes frontales destinées aux activités sportives d’outdoor, la technologie REACTIVE LIGHTING est enfin disponible pour les professionnels, grâce à la SWIFT RL PRO, une lampe frontale qui va encore plus faciliter leur travail au quotidien.

Destinée essentiellement à l’artisanat, la petite maintenance ou le spectacle, SWIFT RL PRO offre une grande puissance de 900 lumens. Pour la première fois disponible sur une lampe frontale destinée aux professionnels, la technologie REACTIVE LIGHTING, en fait une proposition unique : la lampe possède un capteur qui évalue la luminosité ambiante et adapte automatiquement la puissance d’éclairage aux besoins de l’utilisateur. Ainsi, l’autonomie est optimale et les manipulations sont réduites. SWIFT RL PRO est la solution pour rester totalement concentré sur son travail !

Intuitive, SWIFT RL PRO possède un bouton unique permettant d’accéder facilement à toutes les fonctions de la lampe, dont un éclairage rouge pour assurer la discrétion. Elle est dotée d’une batterie rechargeable et dispose d’une jauge à cinq niveaux permettant de consulter avec précision le niveau de la batterie. Elle est bien sûr compatible avec tous les casques Petzl VERTEX et STRATO et des fixations, disponibles en accessoire, permettent de l’installer sur tous types de casques.

Compacte, très légère, ultra-puissante et intelligente, grâce à la technologie REACTIVE LIGHTING, la lampe SWIFT RL PRO sera votre meilleure alliée dans toutes vos missions !

La SWIFT RL PRO présente de nombreux avantages :

• ultra-puissante et légère. 900 lumens pour seulement 123 grammes ;

technologie REACTIVE LIGHTING. Plus d’autonomie, de confort visuel et des manipulations réduites avec le mode REACTIVE LIGHTING. La puissance d’éclairage et la forme du faisceau s’adaptent automatiquement, grâce à un capteur de luminosité permettant d’optimiser l’utilisation de la batterie ;

lampe compatible avec les casques Petzl et des fixations, disponibles en accessoire, permettent d’installer la lampe sur tous types de casques ;

rechargeable via une prise micro USB.

Vous pouvez retrouver ci-dessous quelques caractéristiques techniques.

• Certification : CE ;

Etanchéité : IPX4 (résistant aux intempéries) ;

Poids : 123 grammes ;

Type de faisceaux : mixte ou focalisé ;

Alimentation : batterie rechargeable Lithium-Ion 2350 mAh (fournie) ;

Temps de charge : 6 h ;

