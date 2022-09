Petzl Custom : des solutions personnalisées à vos besoins

Des produits personnalisés et des solutions prêtes à l’emploi

Grâce au service Petzl Custom, il est possible de procéder à la personnalisation de certains produits des gammes Petzl, comme par exemple la fabrication et l’assemblage des solutions prêtes à l’emploi pour répondre aux besoins spécifiques des travailleurs ou encore pour pouvoir identifier un produit avec les couleurs ou logo de votre entreprise. Le service Petzl Custom permet également la configuration des casques, des longes de maintien au travail, des systèmes individuels d’évacuation et de certaines cordes semi-statiques et cordelettes techniques. Indispensables dans la plupart des activités professionnelles, les casques sont une pièce maîtresse de la protection individuelle des travailleurs. Grâce à une excellente tenue sur la tête, les casques Petzl VERTEX et STRATO offrent un port confortable dans toutes les situations. Ils disposent d’une gamme complète d’accessoires, entièrement modulables, pour répondre aux divers besoins des professionnels.

Le service Petzl Custom permet la personnalisation de ces casques avec logo et stickers réfléchissants, le prémontage des visières et autres accessoires Petzl de son choix sur le casque, pour assurer ainsi la livraison d’une solution entièrement prête à l’emploi, dans une housse de transport individuelle pour chaque casque. Une solution qui fait gagner du temps, donc parfaitement adaptée et réellement pratique, autant pour l’entreprise que pour le travailleur !

Une large gamme de produits

Le service Petzl Custom concerne aussi les longes de maintien au travail GRILLON, les systèmes individuels d’évacuation et de secours comme l’EXO ou le JAG RESCUE KIT en permettant le choix du type de cordes (standard ou à haute résistance), de la couleur et de la longueur de la corde, du type de connecteurs d’extrémité et de connexion au harnais.

Enfin, les cordes semi-statiques AXIS 11 mm, PARALLEL 10,5 mm, VECTOR 12,5 mm, DURALINE 10,5 mm, la corde statique RAY 11 mm et la cordelette technique SEGMENT 8 mm sont aussi configurables, à la demande, pour la couleur et la longueur de la corde et le type de terminaisons (cousue ou non, seulement sur les cordes semi-statiques).

Pour bénéficier du service Petzl Custom, rien de plus simple : il suffit de contacter un revendeur Petzl et de lui spécifier sa demande.



