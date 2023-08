Pertes record pour le promoteur chinois Country Garden

Country Garden, qui a longtemps été réputé solide financièrement, a été incapable au début du mois de rembourser deux intérêts sur des emprunts, tandis que le secteur immobilier connaît en Chine une crise sans précédent. Le groupe risque formellement un défaut de paiement s'il ne paie pas, passé un délai de grâce de 30 jours qui expire début septembre. Pour ajouter aux difficultés, il doit également s'acquitter du remboursement d'un emprunt obligataire d'un montant total de 3,9 milliards de yuans (environ 500 millions d'euros), qui arrive à maturité dans quelques jours.

Ses déboires sont porteurs de nervosité sur les marchés car Country Garden avait fin 2022 une dette considérable qu'il estimait à quelque 1.152 milliards de yuans (150 milliards d'euros). L'agence Bloomberg la chiffre pour sa part à environ 1.400 milliards de yuans (176 milliards d'euros).

Effondrement du secteur immobilier

Dans un contexte difficile pour l'immobilier, Country Garden a fait état de pertes record sur la période janvier-juin, à 48,9 milliards de yuans (6,1 milliards d'euros). Cette performance est conforme à la fourchette d'estimation faite par le groupe début août (entre 45 et 55 milliards de yuans).

"L'effondrement du secteur immobilier et la confiance qui peine à être restaurée sur les marchés exercent une pression croissante sur les activités de la société", s'est justifié Country Garden. Il y a un an sur la même période, le promoteur avait dégagé un léger bénéfice de 612 millions de yuans (77 millions d'euros actuels).

"De son mieux"

Ces résultats sont publiés au moment où Country Garden négocie avec ses créanciers le rééchelonnement de ses remboursements pour éviter formellement un défaut. Un vote de ses créanciers sur ce rééchelonnement devait initialement se tenir vendredi 25 août mais la date butoir a été repoussée au jeudi 31 août, selon l'agence Bloomberg.

Country Garden a également proposé mercredi 30 août d'émettre de nouvelles actions pour un montant de 270 millions de dollars hongkongais (31,6 millions d'euros). Cette mesure servirait à éponger ses dettes, a précisé le groupe en manque de liquidités. Le groupe "a déjà fait de son mieux" pour s'acquitter de ses paiements, a averti mercredi l'entreprise lors de la présentation de ses résultats.

Facteur d'instabilité

Sa situation fait craindre une faillite aux conséquences incommensurables pour le système financier en Chine, deux ans après la descente aux enfers de son concurrent Evergrande.

Country Garden, qui était l'an dernier encore le plus gros promoteur de Chine, dispose de quatre fois plus de projets que son concurrent Evergrande, dont la mise à l'arrêt de chantiers avait entraîné manifestations et grèves de mensualités l'an dernier. Tout arrêt de travaux est un facteur d'instabilité sociale en Chine car les propriétaires payent généralement un bien avant même qu'il ne sorte de terre.

Des assouplissements

Country Garden emploie plusieurs dizaines de milliers de personnes, et figure au classement Forbes des 500 plus grosses entreprises du monde. Sa patronne, Yang Huiyan, était jusqu'à récemment la femme la plus riche d'Asie.Les déboires des deux géants de l'immobilier fragilisent un peu plus un secteur déjà échaudé par la crise sanitaire et le ralentissement économique en Chine.

Cette situation nourrit également la défiance d'acheteurs potentiels, ce qui aggrave davantage la situation financière des promoteurs. Y compris de groupes publics réputés solides.Signe de la fébrilité du marché, les prix de l'immobilier ont chuté en juillet à leur rythme le plus rapide depuis un an, selon des chiffres officiels.

Pour revigorer un secteur clé qui a longtemps représenté le quart du PIB de la Chine, les autorités multiplient les initiatives.Un assouplissement des règles pour l'octroi de prêts hypothécaires à davantage de ménages a ainsi été évoqué. Canton et Shenzhen (sud) ont été les premières grandes villes à confirmer qu'elles s'y conformaient.