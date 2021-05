Persan : l’entreprise Grands Travaux de Marseille assurera la rénovation de 1 058 logements du « Village »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux Supprimer Entretien-réhabilitation Supprimer Valider Valider

La rénovation de 1 058 logements du « Village » de Persan est confiée à l’entreprise Grands Travaux de Marseille (GTM Bâtiment).

Dans le cadre de la conception-réalisation de 1 058 logements du « Village », Val-d’Oise Habitat vient de confier à GTM Bâtiment, filiale de Vinci Construction France, les travaux de rénovation de ce parc immobilier situé dans le centre-ville de Persan (Val-d’Oise). Pour ce projet d’envergure, l’entreprise GTM Bâtiment a formé un groupement avec Groupe Arcane Architectes, Form’Architecture et Studetech.

Les travaux commenceront début 2022, pour une durée de trois ans. Ils comprennent le réaménagement complet du lotissement « Village » qui représente le quart de la ville de Persan. Le groupement de GTM Bâtiment a pour mission de travailler sur l’enveloppe du bâtiment afin d’optimiser sa performance thermique. Il prendra également en charge la réhabilitation des logements et des parties communes, comme la cage d’escalier et le hall d’accès. Lors de ces travaux, l’approche environnementale sera mise en avant, notamment avec la réutilisation des matériaux issus de la démolition sur site (réemploi in situ).