Permis de construire : l'individuel décroche, le collectif se maintient

L’effet RE 2020, qui avait dopé les autorisations à la construction de logements, est dépassé depuis fin mars pour les maisons individuelles, estime le ministère de la Transition écologique.

Des niveaux très hauts sur un an, mais pas sur trois mois… De mai à juillet 2022, les logements autorisés à la construction affichent un recul de -11,8% par rapport aux trois mois précédents, où ils avaient connu une très forte augmentation (+20,3%), selon le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

« Le nombre de logements autorisés au cours des trois derniers mois reste cependant bien supérieur (+ 9,4 %) à la moyenne des douze mois précédant la crise sanitaire (mars 2019 à février 2020). L’effet du nombre exceptionnel de demandes de permis déposées en décembre 2021 (avant la mise en application de la RE 2020, NDLR) est dépassé depuis fin mars pour les logements individuels purs, s’estompe progressivement pour les logements individuels groupés mais reste très élevé pour les logements collectifs ou en résidence », analyse le ministère.

507 000 logements autorisés sur un an

Mécaniquement, le nombre de permis de construire délivrés sur un an demeure élevé : 507 000 d’août 2021 à juillet 2022, soit 53 400 de plus que lors des douze mois précédents (+11,8%). Le record d’autorisations annuelles atteint le mois dernier (508 700) n’est toutefois pas battu.

Concernant les chantiers lancés, le ralentissement se confirme. De mai à juillet 2022, les logements commencés ont diminué de -2,1%, après le recul de -1,9% enregistré lors des trois mois précédents (-1,9%). Sur un an, le ministère « estime que 385 200 logements ont été mis en chantier, soit 1 400 de plus (+ 0,4 %) que lors des douze mois précédents (août 2020 à juillet 2021) ».

Et d’ajouter : « Si on prend comme point de comparaison les 12 mois précédant la crise sanitaire (mars 2019 à février 2020), les nombres de logements autorisés et commencés au cours des 12 derniers mois sont supérieurs de respectivement 10,3 % et 0,5 %. »