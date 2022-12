Permis de construire : "l'effet RE 2020" est terminé

Une bonne nouvelle d'abord, mais ça sera bien la seule, à tirer de la dernière publication des chiffres de la construction de logements par le ministère de la Transition écologique : entre novembre 2021 et octobre 2022, 500 700 logements ont été autorisés à la construction, soit 34 900 de plus qu’au cours des 12 mois précédents (+ 7,5 %).

La seule bonne nouvelle parce que "l'effet RE 2020" - ce nombre "exceptionnel" de demandes de permis déposées en décembre 2021 avant l'entrée en vigueur de la nouvelle règlementation environnementale plus contraignante pour les constructions neuve - est bel et bien terminé.

Baisse des "PC", les mises en chantier ralentissent

Ainsi, le nombre de permis de construire délivrés a largement diminué ces trois derniers mois (-13,2%) par rapport aux trois mois précédents, au cours desquels une forte baisse avait déjà été notée (-12,1% en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables). Le nombre de logements autorisés au cours des trois derniers mois est par ailleurs inférieur de 4,5% à la moyenne des 12 mois précédant la crise sanitaire, de mars 2019 à février 2020, précise le ministère.

Résultat quasi-mécanique de la hausse des permis de construire, les mises en chantier progressent : + 1,7 % au cours des trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents, où ils étaient en baisse (- 1,9 %), en données CVS-CJO.

Mais la crise est toujours là et le rythme ne suit pas. Ainsi, entre août et octobre 2022, on estime que les mises en chantier de logements ont été inférieures de 1,5 % à leur moyenne des 12 mois précédant le premier confinement.