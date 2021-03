Permis d’aménager : la longue marche des mal-lotis

Pas de permis d’aménager sans la signature d’un architecte ou d’un paysagiste : le dispositif issu des lois LCAP et Elan commence tout juste à produire ses effets. Le temps long de l’urbanisme et la persistance des mauvaises habitudes freinent encore la généralisation des lotissements mixtes, denses et bien ancrés dans le tissu existant, comme le démontrera le Moniteur du 12 mars. Raison de plus pour saluer les efforts de sobriété foncière et de diversité formelle et fonctionnelle : lemoniteur.fr s’y emploie à travers à travers cinq épisodes territoriaux, précédés par la vision des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.