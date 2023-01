« PerfDuB assouplit les contraintes de formulation du béton », François Cussigh, directeur du projet

Qu’est-ce que l’approche performantielle, au cœur du projet PerfDuB ?

On a longtemps prescrit les bétons en fonction de leur dosage en ciment car jusqu’à l’arrivée des leviers modernes liés à la chimie, c’était le principal paramètre de qualité. La prescription s’est affinée, mais cette évolution ne concernait que la résistance mécanique du béton, sa durabilité étant, elle, toujours couverte par des exigences de dosage minimum en ciment ou en liant équivalent. L’approche performantielle vise à remplacer cette obligation de moyens – la formulation du béton – par une obligation de résultat, c’est-à-dire une garantie de durabilité de l’ouvrage construit. Elle repose sur l’évaluation des propriétés de résistance et de durabilité du matériau dans un environnement donné par des essais. Jusque-là, la norme béton NF EN 206 autorisait à ne pas respecter les limites de composition à condition de justifier les bétons par une approche performantielle. Mais elle n’indiquait pas comment, donc on ne pouvait pas mettre en pratique cette clause. Les travaux de PerfDuB ont permis de décrire une méthodologie de justification par cette approche.

Qu’apporte cette méthodologie aux maîtres d’ouvrage et aux entreprises ?

Elle permet d'assouplir presque toutes les contraintes de formulation des bétons, en particulier pour aller vers des bétons à moindre impact environnemental. On peut ainsi réduire les teneurs en liants ou utiliser des granulats de moins bonne qualité parce qu’on aura justifié que ce granulat un peu plus perméable est enrobé d’une pâte cimentaire plus compacte qui offre la perméabilité recherchée. Le résultat final est donc beaucoup plus fin que les approches prescriptives classiques qui reposent sur la formulation du béton. Mais c’est aussi plus compliqué et cela demande à être très encadré.

Cet article est réservé aux abonnés Le Moniteur Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]