Penser la lutte contre le changement climatique à l'échelle d'une ville

À côté des bailleurs et des propriétaires, les collectivités et plus généralement l'action publique ont un rôle à jouer dans la lutte pour la décarbonation sur le secteur du bâti. À cet égard, Paris & Métropole aménagement, aménageur qui opère sur le territoire grand parisien présente ici quelques-uns de ces projets ayant permis une réduction des émissions de gaz à effet de serre tant sur le projet lui-même qu'au-delà. Les réseaux de chaleur en sont une des clés, mais l'adoption d'un plan local d'urbanisme bioclimatique est une autre piste.