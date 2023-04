Pénibilité, seniors : les syndicats se donnent du temps pour négocier

« C’est facile de parler de dialogue social quand on a fermé la porte aux organisations syndicales pendant plus de trois mois ! », ironise Samir Baïri, secrétaire national à la CFDT Construction, alors que le chef de l’Etat a reçu, ce 18 avril, les partenaires sociaux réduits aux seuls représentants des employeurs.



La veille, lors de son allocution télévisée, Emmanuel Macron a appelé à un « nouveau pacte sur la vie au travail », en concertation avec le patronat et les syndicats. « Nous sommes entrés dans une phase de réflexion : pas question d’entamer des négociations trop rapidement, poursuit Samir Baïri. Cela reviendrait à signifier, quelques jours seulement après la promulgation de la loi réformant les retraites, que nous sommes déjà passés à autre chose. Nous avions demandé au chef de l’Etat d’observer un délai avant la publication du texte, mais il n’en a fait qu’à sa tête !».

« Risque, pour les seniors du BTP, de finir au chômage »

Si la CGT envisage de nouvelles mobilisations dès les 20 et 28 avril, la CFDT, elle, appellera à la grève pour la journée du 1er mai. « Dans le BTP, de nombreuses personnes sont désabusées, et ont le sentiment d’avoir perdu des journées de salaire pour rien », pointe Samir Baïri, qui rappelle d’ailleurs que « le recours à la grève a été faible dans le secteur. Nous voyons de plus peu d’intérêt à nous retrouver à 50 pour manifester ».



Viendra ensuite le temps « de retourner à la table des discussions. La négociation, c’est dans notre ADN », appuie le responsable syndical.

Le président de la République propose de lancer « sans limites ni tabous » des négociations sur une cohorte de sujets : l’amélioration des revenus des salariés et des conditions de travail, un meilleur partage de la richesse ainsi que les évolutions de carrière. Il s’agit aussi de « trouver des solutions à l'usure professionnelle et accroître l'emploi des seniors ». Un thème qui, d’après Samir Baïri, préoccupe aussi les employeurs du BTP. « Le risque, pour des salariés en fin de carrière, est de finir au chômage avant 64 ans, avec la perte de pouvoir d’achat qu’implique ce statut. ».

Vigilance à observer sur les minimas salariaux de branche

Quant à l’index et au CDI « seniors » -censurés sans surprise aucune par le Conseil constitutionnel au même titre que le suivi médical des salariés concernés par la pénibilité-, Samir Baïri n’y croyait guère « tant qu’on n’oblige pas les entreprises à garder leurs salariés en fin de carrière. Ces dispositifs n’étaient pas assez ambitieux ».



Sur le registre des salaires, le syndicaliste cédétiste signale le risque «avec l’augmentation du Smic de 2,2 % au 1er mai, de voir certains minimas de branche, réévalués récemment pour tenir compte des hausses successives, repasser dans le rouge. Certes, les salariés ne seront pas payés en-deçà du Smic, mais comment peut-on espérer rendre attractive une branche qui propose pareilles grilles de salaires ? On aura beau jeu, ensuite, de déplorer un manque d’ouvriers dans le bâtiment ! ».

Vers un déblocage du dialogue social dans le bâtiment ?

Dans le cadre de la mise en place du fonds de prévention de l’usure professionnelle prévu par la réforme des retraites, les banches concernées seront appelées à négocier. « Le 14 avril, à l’occasion de son assemblée générale, la Capeb a interpellé le ministre du Travail Olivier Dussopt sur la situation de blocage du dialogue social dans le bâtiment, en raison de désaccords entre les deux fédérations au sujet du périmètre des conventions collectives », rapporte Samir Baïri. Les partenaires sociaux du secteur attendent ainsi un rendez-vous avec le locataire de la rue de Grenelle sur le sujet.