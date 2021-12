Pénibilité au travail : soulager les professionnels avec des équipements innovants

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Le savoir-faire de Karcher en constante évolution Supprimer Chantiers Supprimer Kärcher Supprimer France Supprimer Valider Valider

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) représentent la première cause de maladies professionnelles reconnues en France et ont augmenté de 60 % au cours des dix dernières années. Manutention de charges lourdes, vibrations mécaniques, postures pénibles, bruit, mais aussi inhalation de poussières ou de produits chimiques dangereux sont autant de facteurs que les entreprises se doivent de prendre en compte afin de lutter contre la pénibilité au travail, quel que soit le secteur d'activité.

Selon les chiffres de l'Assurance Maladie, 91 % des maladies professionnelles reconnues dans le secteur du bâtiment et des travaux publics sont liées à des TMS. Soit un coût de 186 millions d'euros de cotisations versées par les entreprises au titre de ces sinistres et quelque 2 millions de journées de travail perdues, l’équivalent de plus de 8 500 temps plein (ETP). Dans le secteur de la propreté, les TMS sont à l'origine de 97 % des maladies professionnelles pour un montant de cotisations estimé à près de 30 millions d'euros et plus de 440 000 jours de travail perdus. Autant dire qu'au-delà de la simple question sociale et de santé publique, les maladies professionnelles représentent encore trop souvent un enjeu économique important pour les entreprises.

Prévenir et protéger : l’enjeu des services R&D

« Il s'agit d'un élément que nous prenons en compte depuis bien longtemps dans la conception de nos produits », affirme Sébastien Large, chef de produits nettoyeur haute pression – Aspirateurs – Air et eau chez Kärcher, le leader mondial du marché des techniques de nettoyage en milieu industriel. En effet, l’entreprise emploie plus d'un millier de personnes pour sa seule unité R&D qui compte déjà 1 800 brevets déposés. « Nos équipes Recherche et Développement travaillent beaucoup sur l'ergonomie et le poids de nos machines, que ce soient sur nos nettoyeurs haute pression ou nos aspirateurs industriels eau et poussières », souligne-t-il. En témoigne la dernière nouveauté, la poignée Easy!Force qui s’adapte à l’ensemble des nettoyeurs haute pression, dont le jet n'est plus actionné par les doigts mais par la paume de la main. « Cette innovation permet de réduire les tensions musculaires de l'ordre de 60 % au niveau de la main et de 30 % au niveau de l'épaule et du bras », explique Sébastien Large. La gâchette placée à l'arrière de la poignée permet ainsi de complètement libérer les doigts lors du travail et d'atténuer l'effet de recul et les effets de tension dans la main, les doigts et l'épaule. Le stop total à la poignée arrête le nettoyeur sans avoir besoin de l'éteindre, apportant ainsi un meilleur confort sonore et environnemental.

Les innovations Kärcher, des premières mondiales

Toujours en quête de soulager les professionnels du secteur de la construction et des travaux, Kärcher a créé le premier aspirateur dorsal à batterie au monde ! Il s’agit du BVL 5/1 Bp dont les qualités sont les suivantes :

Ultra léger , ‒ 50 % par rapport à son prédécesseur, il est fabriqué à partir de polystyrène expansé PPE. C’est le modèle le plus léger que l'on puisse trouver sur le marché aujourd'hui.

, ‒ 50 % par rapport à son prédécesseur, il est fabriqué à partir de polystyrène expansé PPE. C’est le modèle le plus léger que l'on puisse trouver sur le marché aujourd'hui. Extrêmement robuste , « il est équipé de sa batterie Power + de 7,5 Ah, qui garantit une puissance d'aspiration maximale et une très grande autonomie », confirme Sébastien Large.

, « il est équipé de sa batterie Power + de 7,5 Ah, qui garantit une puissance d'aspiration maximale et une très grande autonomie », confirme Sébastien Large. Ergonomique, il répond aux exigences professionnelles les plus élevées en matière d'ergonomie et de stabilité.

Doté d'un harnais ergonomique pouvant être facilement ajusté en fonction de l'utilisateur et du système Air Stream Comfort, il permet un maniement simple et réduit l'accumulation de chaleur dans le dos tout en prévenant les vibrations lors des travaux. Il est l'outil idéal partout où le manque d'espace complique les travaux de nettoyage : dans les salles de cinéma, les avions, les bus ou les trains.

Comme pour la conception de cet aspirateur dorsale révolutionnaire, la gamme de nettoyeurs haute pression est aujourd'hui orientée utilisateur afin de les rendre pratiques et ergonomiques, donc faciles d'utilisation. Plus mobiles grâce à une taille de roues plus grande, leur déplacement en a été simplifié permettant de les transporter sans effort d'un chantier à un autre.

Alertés par les chiffres croissants des maladies professionnelles, les pouvoirs publics ont mis en place une subvention pour aider les entreprises à investir dans du matériel mieux adapté à leur secteur d'activité. En effet, l’aide « TMS Pros Action » permet aux entreprises de 1 à 49 salariés dépendant du régime général d'investir dans de nouvelles solutions à hauteur de 50 % du montant de l'investissement hors taxes, la subvention est plafonnée à 25 000 euros pour un montant minimum de 2 000 euros hors taxes.

